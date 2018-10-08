В МИД раскрыли цель отказа Киева от продления договора о дружбе с Россией

Украина отказалась продлевать договор о дружбе с Россией в надежде заработать политические очки у электората. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал замглавы российского МИД Григорий Карасин.

«Это сделано Киевом с явным расчетом хоть как-то улучшить собственные крайне низкие рейтинги в свете предстоящих президентских выборов. Однако подобный шаг даже сложно назвать популистским, поскольку, по данным соцопросов, он не имеет ничего общего с мнением большинства жителей Украины», — заявил дипломат.

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Он отметил, что после Евромайдана «давно уже никто и не спрашивает» мнение самих украинцев. «Решения о том, как им жить и с кем дружить, похоже, сегодня принимают совсем другие люди и в другом месте», — указал Карасин, добавив, что Киев после демарша первым делом поспешил отчитаться об этом шаге перед западными кураторами.

21 сентября Министерство иностранных дел Украины направило России уведомление о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами. В ней, по словам Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пояснил, что в ноте детально аргументируются все нарушения этого договора Россией. «Этот договор фундаментально нарушен РФ и поэтому не может быть пролонгирован», — заявил тогда он.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года. В конце 2008-го документ был продлен еще на 10 лет. В 2018 году украинские власти приняли решение не продлевать действие договора. 17 сентября президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами. Указ вступил в силу 19 сентября.

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