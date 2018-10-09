На тушение пивного магазина в Самаре прибыли 33 пожарных

На тушение пивного магазина в Самаре выехали 33 спасателя. Об этом сообщается на сайте МЧС России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 08 октября. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. «На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 33 человека и 11 единиц техники», — уточняют в ведомстве.

На борьбу с огнем потребовалось чуть менее трех часов.

В мае в уральском поселке Черный Яр дачник, пытавшийся сжечь мусор на своем участке, невольно спалил три дома, в которых проживало четыре человека, и 10 заброшенных жилых построек. Тогда к тушению пожара, грозившему уничтожением всему поселку, привлекли 40 человек и семь единиц техники.

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