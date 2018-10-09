Два подростка погибли после взрыва в спортшколе Дагестана

Двое из пяти подростков, пострадавших при взрыве в спортзале в селе Эбдалая Левашинского района Дагестана, скончались в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего ожоговым отделением республиканской клинической больницы Магомеда Ахмедова.

По его словам, у погибших были обширные ожоги тела — более 90 процентов, половина из которых «глубокие».

«Мы принимали все необходимые усилия, чтобы стабилизировать состояние пациентов, но, к сожалению, состояние их было крайне тяжелое», — сказал Ахмедов.

Взрыв газа с последующим его возгоранием произошел в тренерской комнате спортзала детско-юношеской спортивной школы в селе Эбдалая 2 октября. Пострадали пять подростков от 15 до 16 лет. Состояние троих удалось стабилизировать после транспортировки в нижегородский детский ожоговый центр. Двое пострадавших остались в республиканской больнице в крайне тяжелом состоянии.

Следственный комитет России проводит проверку по факту взрыва.

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