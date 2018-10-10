Вокалист Bauhaus приедет в Москву

Британский музыкант Питер Мерфи, бывший вокалист группы Bauhaus, выступит в Москве в честь 40-летия со дня основания коллектива. Об этом сообщается на сайте «Главclub Green Concert».

По словам организаторов, Мерфи исполнит главные хиты Bauhaus, в том числе все композиции из дебютного альбома In the Flat Field. Вместе с ним выступит бас-гитарист коллектива Дэвид Джей.

Концерт запланирован на 7 ноября. Билеты на него можно приобрести на сайте glavclub.com.

Группа Bauhaus была основана в 1978 году. В 1983-м коллектив распался, после чего несколько раз собирался вновь. В настоящее время Мерфи занимается сольной карьерой. 61-летний музыкант также известен по эпизодической роли в фильме «Голод» с Катрин Денев, Дэвидом Боуи и Сьюзан Сарандон.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!