Старушка забилась татуировками после смерти мужа

Пожилая британка сделала 16 татуировок после смерти мужа, не одобрявшего ее увлечение. Об этом сообщает издание The Mirror.

Впервые Гленис Куп (Glenys Coope) набила несколько татуировок еще в 1960-х, но затем удалила их, потому что ее супругу Уолтеру они не нравились. Но после его смерти в 2014 году Куп взялась за старое: теперь на ее руках, груди и спине набиты цветные рисунки. Женщина призналась, что увлеклась татуировками в надежде побороть печаль. На ее груди есть тату в виде сердца с именем супруга, с которым она прожила в браке 54 года.

Британка откладывает на татуировки деньги с пенсии, и каждые несколько месяцев посещает тату-салон. Всего 77-летняя Куп потратила на свое увлечение две тысячи фунтов (около 174 тысяч рублей), но отмечает, что «это стоило каждого пенни». Женщина признается, что хотела бы сделать еще несколько татуировок, сейчас она копит на рисунок оборотня на спине. После этого она планирует сделать небольшой перерыв.

По словам Куп, ей все равно, как реагируют на ее внешность люди на улицах: «Я живу полной жизнью, и не позволю возрасту меня ограничивать». Она старается убедить своих ровесников, что если им хочется сделать татуировку, не стоит сдерживать себя. Ее 84-летняя сестра Перл послушалась совета и набила на ноге небольшую пчелку. «Глин всегда была решительной и деловой. Ее прозвали Угрозой. Но такой она была не для всех, я люблю ее до безумия», — сказала Перл.

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