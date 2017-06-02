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Британка впервые сделала татуировку в 82 года

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Джун Брайт
Джун Брайт

Жительница британского графства Линкольншир впервые решилась сделать татуировку в 82 года. Об этом сообщает Metro.

Джун Брайт (June Bright) сделала на запястье наколку с именем своего супруга Деррека, который скончался в 2001 году. Британцы познакомились, когда женщине было 13 лет, и прожили вместе 53 года. В тату-салон пенсионерку отвела ее внучка Наоми.

Брайт решилась на авантюру после того, как ее 79-летняя подруга сделала татуировку с маками также на запястье.

В мае стало известно, что 101-летний британец Брайсон Уильям Вердун Хейес (Bryson William Verdun Hayes) стал самым пожилым парашютистом в мире. Вместе с Хейесом прыгнули его родственники, в том числе 74-летний сын Брайан, 50-летний внук Роджер, 21-летняя правнучка Элли и 16-летний правнук Стэнли.

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