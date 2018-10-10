Стало известно об отравлении умершего в мордовской колонии бизнесмена Айрапетяна

Следственный комитет России (СКР) повторно изучит обстоятельства смерти в 2017 году в мордовской колонии бизнесмена и благотворителя Левона Айрапетяна, отбывавшего срок за мошенничество. Об этом в среду, 10 октября, пишет газета «Коммерсантъ».

16 октября 2017 года некие знакомые — двое мужчин, приехавшие из Москвы — передали Айрапетяну через работников колонии лекарства. На следующий день осужденный бизнесмен принял их и вскоре скончался в санитарной части колонии, рассказал адвокат умершего Карен Нерсесян.

«Накануне смерти Айрапетян звонил своему брату в Армению и другу — архиепископу Паргеву, возглавляющему Нагорно-Карабахскую епархию Армянской апостольской церкви, сообщив, что его отравили», — сказал защитник.

Осужденный говорил, что долго не проживет и просил не хоронить его без проведения судебно-медицинской экспертизы, добавил Нерсесян. По его словам, врачи колонии констатировали смерть Айрапетяна от сердечной недостаточности.

Материалы по теме Пожизненный сенатор Бывшего сенатора от Башкирии посадили пожизненно

Адвокат проанализировал отношения погибшего со своими близкими и предположил, что те могли быть заинтересованы в смерти осужденного.

«Общая сумма наследства Айрапетяна составляет не менее 100 миллионов долларов, включая в себя движимое и недвижимое имущество. И если бы Левон вышел на свободу, то из-за конфликтных отношений в семье мог лишить кое-кого из домочадцев прав наследования, что тех категорически не устраивало», — пояснил Нерсесян.

Он обратился в прокуратуру, изложив в своей жалобе эти обстоятельства, и в надзорном ведомстве отменили постановление мордовского управления СКР об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью Айрапетяна. Следователи проведут дополнительную проверку обстоятельств гибели бизнесмена.

18 октября 2017 года стало известно о смерти в возрасте 68 лет председателя совета директоров издательского дома (ИД) «Собеседник» Левона Айрапетяна в мордовской исправительной колонии №12 (ИК-12). Он отбывал четырехлетний срок по приговору Замоскворецкого суда Москвы, который признал Айрапетяна виновным в мошенничестве.

Как установил суд, бизнесмен похитил 700 тысяч долларов у матери пожизненно осужденного бывшего сенатора Игоря Изместьева, пообещав ей более мягкий приговор для сына. На самом деле таких возможностей у Айрапетяна не было.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!