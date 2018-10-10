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Китай недосчитался богачей

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Китай недосчитался рекордного за 20 лет количества богачей. Список самых богатых людей страны опубликовал журнал Hurun.

Как сообщается, в 2018 году в список вошли 1893 человека. Это на 11 процентов меньше, чем годом ранее, тогда в нем числились 2130 человек. Из перечня богатейших людей страны выбыли 456 человек, что стало максимумом за два десятилетия. В то же время в нем появилось 219 новых лиц.

Самым богатым китайцем был признан основатель Alibaba Group Джек Ма. Его состояние оценено в 39 миллиардов долларов, это на 35 процентов больше, чем в прошлом году.

Всего в стране насчитывается 620 долларовых миллиардеров. Это на 27 меньше, чем в 2017 году, однако в два раза больше, чем пять лет назад, и в шесть раз больше, чем 10 лет назад. Отмечается, что 20 лет назад в стране не было ни одного долларового миллиардера. Женщины заняли 28,7 процентов от общего числа богатейших жителей Китая, что является самым высоким показателем за прошедшие годы.

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