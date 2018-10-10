Microsoft перевыпустила уничтожающее файлы обновление Windows 10

Корпорация Microsoft заявила об исправлении бага с удалением файлов пользователей из-за октябрьского обновления Windows 10. После этого началось повторное распространение апдейтов, сообщается в блоге компании.

«Мы изучили все сообщения об утере данных, идентифицировали и исправили все известные проблемы и дополнительно провели внутреннюю проверку, — пишет руководитель отдела разработки, обслуживания и распространения Windows Джон Кейбл (John Cable). — В то же время, количество жалоб на потерю данных было очень мало (одна сотая часть одного процента от всех обновившихся), но любая потеря данных является серьезной проблемой».

Обновление Windows 10 вышло 2 октября, но спустя несколько дней компания прекратила его распространять. Вызвано это было жалобами пользователей на потерю данных из папки «Мои Документы». Так, один из них потерял 220 гигабайт файлов, которые собирал на протяжении 23 лет.

Кроме этого, после обновления наблюдались проблемы совместимости с процессорами Intel поколения Skylake и новее. Это приводит к росту нагрузки на чип, а в случае с ноутбуками значительно уменьшает время автономной работы. В компании отреагировали на проблемы и перед обновлением начали выводить предупреждение, во время которого можно откатиться на предыдущую версию системы.

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