Назван основной кандидат на пост Илона Маска в совете директоров Tesla

Пост председателя совета директоров Tesla может занять главный исполнительный директор 21st Century Fox Джеймс Мердок. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По информации газеты, на пост Илона Маска рассматривается сразу несколько кандидатур, однако Мердок является фаворитом. В настоящий момент он занимает должность директора-советника в Tesla.

В свою очередь, Маск написал в своем Twitter, что информация газеты неверна.

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О том, что Маск покинет пост председателя совета директоров Tesla стало известно 30 сентября. Предприниматель и Комиссия по ценным бумагам США пришли к такому соглашению после того как его обвинили в мошенничестве. При этом Маск сохранит должность генерального директора компании.

Комиссия по ценным бумагам возбудила против Маска уголовное дело из-за его твита о том, что он планирует сделать компанию частной и выкупит все акции по 420 долларов, что было выше их рыночной цены. Впоследствии он отказался от своих планов, что стало поводом заподозрить его в мошенничестве с целью повлиять на курс акций.

Представители совета директоров Tesla выступили с поддержкой главы компании и заявили, что не сомневаются в честности Маска.

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