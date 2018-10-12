Учительница рассказала о поедании клея помощником Трампа и пожалела

Бывшую учительницу старшего советника президента США Дональда Трампа по политическим вопросам Стивена Миллера отстранили от работы после того, как та рассказала о странных привычках будущего политика в школе. Об этом сообщает NBC News.

Никки Фиск поведала The Hollywood Reporter, что, будучи учеником ее класса, Миллер был «странным малым», одиночкой, у которого всегда был бардак на парте. Она также рассказала, что в возрасте восьми лет он любил вылить клей себе на руку, дать ему высохнуть, а затем соскоблить и съесть.

Женщину перевели на удаленную работу до тех пор, пока в школьном округе Санта-Моники и Малибу не решат, какие меры принять в ее отношении. В управлении школьного округа пояснили, что она разгласила личную информацию об учащемся.

72-летняя Фиск, которая учила Миллера в 1993 году, не дала комментариев по поводу произошедшего.

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