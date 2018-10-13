Уничтожение «Абрамса» попало на видео

Twitter / YemeniObserv

Twitter-аккаунт Yemen Observer опубликовал кадры, на которых запечатлена атака повстанцев-хуситов в Йемене на танк M1A2S Abrams («Абрамс») сухопутных сил Саудовской Аравии.

На видео запечатлено, как в ходе вылазки в саудовской провинции Джизан хуситы обстреливают «Абрамс», который будучи без поддержки пехоты вел огонь по отрядам повстанцев. Сначала танк получил попадание в левую переднюю часть башни, а затем его подбили с правой стороны. Бронемашина оказалась обездвижена, экипаж эвакуировался, однако одного солдата убили.

Материалы по теме Хуже Сирии Богатейшие страны мира устроили в нищем Йемене кровавый замес. Всем наплевать

Повстанцы подожгли «Абрамс» и покинули место боя.

Это не первая потеря такой бронетехники саудовскими войсками в столкновениях с хуситами.

Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. Одна из воюющих сторон — это боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!