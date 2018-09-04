Советский танк подбили в Йемене

В Йемене в ходе боевых действий был подбит советский основной боевой танк Т-72С. Фотографии публикует Yemen Observer в своем Twitter.

Отмечается, что снимки подтверждают факт получения повреждений и модель танка. Впервые он был замечен на видеозаписи в августе.

«Российская газета» пишет, что эти машины уже давно находятся в Йемене, однако долгое время нигде не были замечены. Также не было данных о потерях танков. Газета отмечает, что рядом с Т-72С, вероятно, взорвалась авиационная бомба или снаряд крупного калибра, и полученные повреждения можно отремонтировать.

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Танк Т-72, или «Урал» — самый массовый танк второго поколения. В СССР был принят на вооружение в 1973 году. Т-72С — экспортный вариант танка Т-72Б.

Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. Одна из воюющих сторон — это боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

В июле 2018-го сообщалось, что председатель Верховного политического совета хуситов Махди Аль-Машат направил телеграмму президенту России Владимиру Путину с просьбой содействовать прекращению гражданской войны на территории страны.

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