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Арабской стране предрекли вымирание от голода

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Йемен находится на пороге гуманитарной катастрофы, так как ситуация с доступом к продовольствию резко ухудшилась в последние недели. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок на заседании в Совете безопасности организации, сообщает агенство «Синьхуа».

«Одним словом, все мрачно. Мы проигрываем борьбу с голодом. Мы приближаемся к переломной точке, после которой невозможно будет предотвратить массовые гибели людей из-за голода по всей стране», — предупредил он. Лоукок добавил, что более половины жителей (18 из 29 миллионов) не обеспечены продовольствием, из них восемь миллионов находится в бедственном положении, и им требуется «чрезвычайная продовольственная помощь».

В ноябре 2017 года ООН предупреждала об угрозе массового голода, который повлечет гибель миллионов человек. Генсек призвал коалицию арабских государств прекратить дальнейшую блокаду Йемена.

В конце июля председатель шиитских повстанцев в Йемене Махди Аль-Машат направил телеграмму президенту России Владимиру Путину с просьбой содействовать прекращению гражданской войны на территории страны. Он попросил Россию использовать свое международное влияние для прекращения агрессии и снятия блокады и обеспечить безопасность и стабильность в стране.

Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. Одна из воюющих сторон — это боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

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