Неизвестный открыл стрельбу в московском кафе

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в кафе на северо-востоке столицы. Об этом в воскресенье, 14 октября, сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным полиции, инцидент произошел в ночь на 13 октября. В службу «02» поступило сообщение о происшествии в кафе на улице Яблочкова: один из посетителей во время ссоры произвел не менее двух выстрелов в другого и скрылся.

Прибывшие в кафе сотрудники полиции обнаружили там 19-летнего мужчину с огнестрельным ранением левой ноги и его сверстника с ушибленными ранами височной и теменной областей. Первого госпитализировали в одну из московских больниц, второго после медицинского осмотра отпустили домой. Оба мужчины отказались от письменного заявления в полицию.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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