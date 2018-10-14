Плохих продажников заставили бегать по городу в трусах на камеру

dailymail.co.uk

В Китае руководство фитнес-центра заставило сотрудников бегать по улице в трусах за низкие показатели по продажам. Видео забега опубликовало издание Daily Mail.

Участники забега рассказали журналистам, что с радостью приняли наказание начальника, которого они «опозорили». «Думаю, это хорошее испытание для нас», — отметил один из провинившихся менеджеров.

Всего в забеге участвовали 30 мужчин. Для женщин начальство центра придумало другое наказание — их заставили отжиматься.

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