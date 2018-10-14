Кличко показал Киев «своему другу Арни»

Актер Арнольд Шварцнеггер впервые приехал в Киев. Об этом у себя в Facebook рассказал мэр города Виталий Кличко.

По его словам, с гостем также пообщался премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Времени, к сожалению, было немного, но немного показал Киев своему другу Арни, который впервые посетил наш город. Шварценеггер прилетел на бизнес-форум, и мы с радостью встретились, прогулялись и пообедали», — сообщил Кличко.

По его словам, Шварцнеггеру понравился город, и он пообещал в следующий раз задержаться подольше.

Актер приехал в Киев, чтобы выступить на бизнес-форуме Olerom Forum One, который прошел во Дворце спорта.

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