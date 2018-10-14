Порошенко впервые присвоил звание генерала женщине

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание генерал-майора начальнице Военно-медицинского управления СБУ Людмиле Шугалей. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

До Шугалей звание генерала на Украине получила только в 2004 году Татьяна Подашевская. Она возглавляла департамент общественных связей МВД.

Петр Порошенко также подписал указ о гендерном равенстве военнослужащих, в том числе о равной ответственности и одинаковом доступе к званиям.

В Вооруженных силах Украины служат по контракту около 25 тысяч женщин. Больше трех тысяч из них имеют звание офицера.

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