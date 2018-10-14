Водопад развернуло

Love Scotland / Facebook

Житель Шотландии запечатлел на видео, как шторм «Каллум», обрушившийся на Великобританию 12 октября, заставляет водопад течь в обратном направлении. Буря сдувала потоки воды, поднимая их вверх. Необычное природное явление наблюдалось на острове Скай на западе Шотландии/

«Каллум» принес в Британию обильные дожди и шквалистый ветер скоростью до 112 километров в час. Это уже третья буря, пришедшая в Соединенное Королевство с начала сентября, пишет Independent.

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