Азербайджан запретил въезд Журовой и Улицкой

Власти Азербайджана объявили персонами нон грата в республике заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Светлану Журову, писательницу Людмилу Улицкую и учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анну Федермессер, отныне им запрещен въезд на территорию страны. Об этом в понедельник, 15 октября, сообщает ТАСС.

«Имена Светланы Журовой, Людмилы Улицкой, Анны Федермессер и ряда других лиц внесены в список нежелательных лиц за грубое нарушение законодательства республики — незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Материалы по теме Карабах раздора Армяне и азербайджанцы делят его 100 лет. Уже завтра тут может вспыхнуть война

В список персон нон грата также включены глава благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, журналисты Катерина Гордеева и Кира Альтман, директор фонда «Лыжи мечты» Ольга Шилова.

Причиной запрета на въезд на территорию Азербайджана стало посещение ими непризнанной Нагорно-Карабахской Республики в рамках инициативы супруги премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анны «Женщины за мир» 7-8 октября.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии. В Баку посещение территории считается нарушением государственной границы.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!