Автор книги о взбудоражившей Кабардино-Балкарию битве пожаловался на угрозы

Историк из Кабардино-Балкарии Виктор Котляров, написавший книгу о Канжальской битве, пожаловался на поступающие в его адрес угрозы. Ученый обратился в правоохранительные органы, сообщает «Кавказ.Реалии» (проект «Радио Свобода»). Он уточнил, что читателям не понравилась его произведение «Канжальская битва: взгляд сквозь столетия», и некоторые призывают «посадить автора на кол».

Котляров сообщил, что против него организована травля, его терроризируют в том числе по телефону. «Последние дни кто-то в капюшоне, накинутом на глаза, преследовал меня по вечерам. Я не знаю, рассматривать это как угрозу или нет», — рассказал он.

По информации «Регион Online», ученый уже составил обращение в прокуратуру. «Прошу исследовать предоставленные мною материалы и привлечь к уголовной ответственности за разжигание национальной ненависти лиц, организовавших означенную травлю, как и тех, кто поддержал ее. Высказанные в мой адрес угрозы я воспринимаю как реальные, особенно в свете недавних событий у селения Кенделен», — говорится в нем.

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Виктор Котляров — автор нескольких десятков книг по истории Кабардино-Балкарии, кавалер ордена «За заслуги перед Кабардино-Балкарией», главный редактор журнала «Эльбрус» и «Издательства М. и В. Котляровых».

С угрозами в свой адрес он сталкивается не в первый раз. Например, в 2014 году поле митинга, посвященного очередной годовщине депортации балкарского народа, он сообщил в полицию о группе женщин, которые подошли к нему, оскорбили и обвинили в искажении истории. «Истеричные выпады, происходившие в присутствии свидетелей, вылились в конечном итоге в прямые угрозы типа: "На место поставим, руки перебьем, хватит терпеть"», — уточнял он. Незадолго до этого Котляров сообщал о телефонном звонке с угрозами, передает «Кавказский узел».

Канжальская битва — ночное сражение, состоявшееся в 1708 году. Во время битвы черкесы под предводительством князя Кургоко Атажукина нанесли поражение войскам крымского хана Каплан Герая. По мнению историков РАН, это сражение имеет важнейшее значение в национальной истории кабардинцев, балкарцев и осетин.

В сентябре 2018 года восхождение на вершину горы Канжаль в честь 310-летия победы кабардинцев в Канжальской битве стало причиной межнационального конфликта, который разгорелся в селе Кенделен. Местные жители (балкарцы) отказались пропустить кабардинцев через свою территорию. Всадники поднялись в гору, обойдя село. Вскоре туда прибыли активисты и потребовали пропустить процессию на обратном пути. Начались погромы и стрельба, были перекрыты дороги.

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