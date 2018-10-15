Названа визитная карточка ярмарочных мероприятий Подмосковья

Социальная ярмарка «Ценопад» за три года существования стала визитной карточкой ярмарочных мероприятий Подмосковья, заявил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 15 октября.

«Проект "Ценопад" носит социальный характер и также направлен на поддержку подмосковных производителей. Стоимость представленных на ярмарке товаров на 15-20 процентов ниже цены той же продукции в сетевых магазинах, а на некоторые ценопадные продукты скидка составляет до 70 процентов», — рассказал глава ведомства.

Он уточнил, что более двух тонн продуктов реализовали на ярмарке в Раменском в минувшие выходные. По его словам, самые большие очереди в этот раз наблюдались у прилавков с копченой, живой и мороженой рыбой. Также большим спросом пользовались сухофрукты и колбасы.

9 октября министр анонсировал в октябре более 260 различных ярмарок. Он отметил, что практически всегда они сопровождаются развлекательными мероприятиями.

