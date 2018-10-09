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Власти Подмосковья анонсировали свыше 250 ярмарок

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В течение октября на территории Подмосковья будет развернуто 265 ярмарочных площадок, где жители и гости региона смогут приобрести фермерскую продукцию, сообщил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 9 октября.

«На все ярмарки Московской области вход свободный. Жители могут посетить 265 площадок в 57 муниципалитетах. Наибольшее количество мероприятий пройдет в городских округах Истра, Красногорск, Люберцы и в Одинцовском, Пушкинском, Сергиево-Посадском, Щелковском муниципальных районах», — сказал Посаженников.

По его словам, наибольшим спросом пользуется картофель, морковь, свекла. «В ряде муниципалитетов мы фиксировали высокий спрос на мороженую рыбу», — отметил министр.

Всего на ярмарках будет развернуто более 11,8 тысячи торговых мест. В ряде муниципалитетов ярмарки сопроводят развлекательные мероприятия, в ходе которых жители смогут принять участие в различных мастер-классах и конкурсах.

Ранее Посаженников отмечал, что граждане активно участвуют в тематических ярмарках.

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