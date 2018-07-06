Власти Подмосковья анонсировали июльские ярмарки

Более 200 ярмарок пройдут на территории Московской области в июле, сообщил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников. Его слова приводятся на сайте областного правительства в пятницу, 6 июля.

«В июле в ярмарках примет участие множество уникальных предпринимателей, а также фермеры, производители, монастырские хозяйства из 39 регионов РФ и стран ближнего зарубежья», — сказал Посаженников.

Он добавил, что организаторы подготовили десятки мастер-классов, конкурсов с призами. Кроме того, на многих площадках запланированы праздничные концерты. С детьми будут работать аниматоры, уточняется в сообщении.

Так, в предстоящие выходные три тематические ярмарки состоятся в городском округе Луховицы.

Полный список ярмарок можно найти на официальном сайте Министерства потребительского рынка и услуг Московской области. В регионе ежегодно проводятся тематические ярмарки, где можно купить натуральную фермерскую продукцию, а также одежду ручной работы. Большой популярностью у местных жителей пользуется сырный фестиваль.