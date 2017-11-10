Власти Подмосковья рассказали о тематических ярмарках в выходные

Более 300 производителей из Подмосковья и других регионов примут участие в ярмарках, которые пройдут на территории региона 11 и 12 ноября. Об этом «Ленте.ру» рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

«Индивидуальные предприниматели, представители личных подсобных хозяйств, фермеры представят для реализации продукцию урожая 2017 года. А также, будет представлен широкий ассортимент продуктов питания, текстильной промышленности, товаров повседневного спроса. Все это и многое другое покупатели смогут приобрести по доступным ценам», — рассказал министр. К примеру, на ярмарке «Ценопад» скидки на ряд продуктов будут достигать 70 процентов, уточнил он.

Тематические ярмарки пройдут практически во всех крупных городах, в частности, в Наро-Фоминске, Воскресенске, Электростали будет проводиться ярмарка «Товары регионов России», в Подольске пройдет сельскохозяйственная ярмарка «Осенний урожай» и «Осенняя пора».

Как отметил Посаженников, гостей мероприятий ожидает насыщенная концертная программа с выступлениями ансамбля народной песни, лотереи, мастер-классы по изготовлению сыров, а также конкурсы, викторины.

4 ноября, в День народного единства, на территории региона состоялись 88 ярмарок. Самые крупные прошли в Зарайске и Лотошино. В сентябре около 60 предприятий и фермеров Московской области представили свои товары на сезонной тематической ярмарке «Сделано в Подмосковье», которая проходила в Воскресенске.

4 августа глава региона Андрей Воробьев принял участие в сырном фестивале «Три года санкциям» в деревне Дубровское городского округа Истра. После мероприятия он пообещал подумать о создании сырной ярмарки в Подмосковье.