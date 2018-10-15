Обнаружен уникальный космический объект

Международная группа астрономов впервые обнаружила необычную сверхновую, которая возникла при взрыве звезды, лишенной внешней оболочки еще до катастрофы. Причиной этого явления, возможно, стала находящаяся поблизости нейтронная звезда, которая поглощала вещество со своего компаньона. По словам исследователей, это открытие поможет понять механизмы образования систем из двух нейтронных звезд. Об этом сообщает издание Science News.

Сверхновая iPTF 14gqr, находящаяся на расстоянии 930 миллионов световых лет от Земли, была замечена в октябре 2014 года с помощью автоматической широкоугольной системы Palomar Transient Factory в Паломарской обсерватории (США). Она отличалась от других сверхновых тем, что свет от вспышки исчез уже через семь дней наблюдения, хотя обычно подобные объекты остаются яркими в течение 17-20 дней. Большое количество энергии выбрасывается при взрыве, когда внешние слои отскакивают от ядра при коллапсе и выбрасываются в межзвездное пространство.

В случае iPTF 14gqr энергии выделилось очень мало. Хотя звезда была массивнее Солнца примерно в 10 раз, при взрыве была выброшена только одна пятая солнечной массы. Это объясняется тем, что она еще до вспышки потеряла значительную часть вещества. Подобное происходит в том случае, если рядом находится компактный объект вроде нейтронной звезды или черной дыры, который перетягивает на себя материал в процессе аккреции.

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