Нью-Йорк похвастался первыми за 25 лет выходными без перестрелок

Впервые за 25 лет в Нью-Йорке не зарегистрировано ни одной перестрелки за пятницу, субботу и воскресенье. Мэр города поздравил департамент полиции с этим достижением. Об этом сообщил журнал Time.

«За прошедшие выходные в Нью-Йорке на было ни одной перестрелки — это веха, которой мы не достигали десятилетиями. Спасибо каждому сотруднику полиции за усердную работу по защите этого города и каждому гражданину, который помог нам сделать его безопаснее», — написал в Twitter глава городской полиции Родни Харрисон.

Затишье началось в четверг после перестрелки в Бруклине и закончилось в понедельник, когда в Бронксе ранили в ногу 27-летнего мужчину. В последний раз город пережил выходные без перестрелок еще в 1993 году.

Это отдельно отметил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. В понедельник на церемонии вручения дипломов в полицейской академии он подчеркнул, что три дня без единой перестрелки в городе на 8,6 миллиона человек — «выдающееся достижение» департамента полиции.

Издание Daily News сообщает, что инцидентов с огнестрельным оружием сейчас происходит меньше, чем в 2017 году, однако количество убийств в целом на восемь процентов выше по сравнению с прошлым годом.

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