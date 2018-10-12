Стрельбу американца по чернокожему подростку сняли на видео

Youtube / NBC News

Действия американца, стрелявшего по спрашивающему путь чернокожему подростку, попали на камеру. Видео показал телеканал NBC News.

На кадрах видно, как молодой человек с рюкзаком подходит к двери, а затем стоит возле нее в ожидании, после чего внезапно срывается с места и убегает. В этот момент на крыльцо дома выходит мужчина в одних джинсах и с дробовиком. Он целится, а затем стреляет в сторону подростка. Последний в итоге не пострадал.

Инцидент произошел еще 14 апреля, однако видеозапись произошедшего не обнародовали. В тот день 14-летний Бреннан Уолкер (Brennan Walker) из Рочестер Хилс в штате Мичиган проспал будильник и не успел на школьный автобус, писала газета The New York Times. В итоге он решил дойти до школы пешком, а по пути уточнить у местных жителей, правильно ли идет. В доме, куда он обратился за помощью, его не стали слушать: подошедшая к двери женщина сразу начала кричать, будто бы ее грабят, после чего на улицу с оружием выбежал ее муж Джефри Зиглер (Jeffrey Ziegler).

В августе жительница Нью-Йорка позвонила в полицию из-за женщины, спрятавшейся от дождя и ждавшей такси около двери в ее квартиру.

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