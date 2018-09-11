Женщина-полицейский объяснила убийство чернокожего в его доме

Женщина-полицейский, застрелившая мужчину в его квартире в штате Техас, объяснила, что он «проигнорировал указания». Об этом сообщает The Independent.

30-летняя Эмбер Гайгер, более четырех лет работающая в полиции Далласа, также пояснила, как проникла в квартиру убитого. По ее словам, дверь была приоткрыта — именно это заставило ее воспринимать ситуацию как ограбление. Она увидела в темноте «крупный силуэт» и пыталась с помощью команд заставить незнакомца подчиниться. После того как «грабитель» якобы проигнорировал ее указания, она выстрелила ему в грудь.

По ее словам, она поняла, что перепутала квартиру, только когда включила свет.

Адвокат семьи погибшего Ботэма Шема Джина считает показания стража порядка «странными и самооправдательными». Семья убитого также подвергает сомнению показания Гайгер. По словам адвоката, соседи слышали, как женщина бьет по двери и требует впустить ее. Кроме того, под дверью убитого лежит коврик, а под дверью женщины его нет. Как считает защитник, было бы «безответственно» полагаться на ее слова.

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Кровь женщины проверили на наличие алкоголя и других психоактивных веществ, но результаты пока не обнародованы. В настоящее время ей предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

Мэр Далласа Майк Роулингс на пресс-конференции опроверг слухи, появившиеся вокруг убийства, в том числе о том, что Гайгер была знакома с жертвой.

Убитый Ботэм Шем Джин прибыл в США из островного государства Сент-Люсия. Ему было 26 лет. Он изучал бухгалтерское дело в местном университете, работал по специальности и пел в церковном хоре. Мэр города назвал его «образцовым гражданином» и выразил соболезования его семье.

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