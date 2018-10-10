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На чернокожего натравили полицию из-за белых детей

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Женщина вызвала полицию после того, как увидела чернокожего мужчину с белыми детьми в магазине на юго-востоке США. Об этом пишет New York Post. Издание обратило внимание на посты Кори Льюиса (Corey Lewis) в Facebook, в которых он рассказал о произошедшем.

Инцидент произошел в округе Кобб, штат Джорджия. Мужчина рассказал, что в выходные он присматривал за 10-летней девочкой и шестилетним мальчиком. Вместе они перекусили в Subway в магазине Walmart, а по пути домой остановились на заправке.

Там к ним подошла женщина, которая, как оказалось, ехала за ними от самого магазина. Она попросила Льюиса дать ей поговорить с девочкой: американка хотела узнать, знаком ли ребенок с чернокожим мужчиной. Тот отказался и уехал, а незнакомка проследовала за ним до самого дома и вызвала полицию.

Мужчина затем запечатлел приезд полицейского. Льюис объяснил ситуацию офицеру, после чего тот поговорил с детьми. Они подтвердили, что мужчина сидит с ними и как репетитор помогает с учебой.

Отмечается, что позже сотрудники правоохранительных органов связались с родителями детей. Те были потрясены происходящим и вопросами полицейских. Мать указала, что Льюис подвергся преследованию просто за то, что он чернокожий.

«Все потому, что у меня в машине двое детей, которые не похожи на меня. (...) Это безумие... На дворе 2018 год, а мне приходится разбираться с подобным», — поделился мужчина своими впечатлениями.

Это уже не первый инцидент, когда полицию вызывают из-за чернокожих людей, занимающихся обычными делами. В августе жительница Нью-Йорка позвонила в полицию из-за женщины, спрятавшейся от дождя и ждавшей такси около двери в ее квартиру. А в июле стражей порядка вызвали из-за женщины, пришедшей в общественный бассейн возле дома.

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