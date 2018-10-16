Интернет и СМИ
 
«Лента.ру» запустила «Ленту добра»→
Последние новости
Россиян предупредили о завершении бабьего лета
Двое мужчин убивали пенсионеров из-за «гробовых» денег в Тульской области
В России объяснили необходимость наказывать «политических педофилов»
Новорожденный вывел мать из комы
Мать Кокорина объяснила улыбку сына при задержании
Ассанжа заставили заботиться о коте
Нурмагомедов отказал в интервью Дудю
Назван способ затормозить старение мозга
Назван победитель боя Су-27 и F-15 на Украине
Новости партнеров

Обнаружен новый ворующий пароли банковский вирус

Перейти в «Мою Ленту»

Специалисты ESET предупредили об опасном банковском трояне DanaBot, который атакует пользователей из Европы. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Впервые DanaBot обнаружили в начале 2018 года. По словам исследователей, написанный на языке Delphi троян изначально использовался для атак на австралийских пользователей, однако спустя несколько недель его активность зафиксировали в Польше. Позднее следы DanaBot обнаружили в Италии, Германии, Австрии и Украине.

Вредоносный код распространяется с помощью спам-рассылки по электронной почте: хакеры имитируют письма клиентам от различных банковских компаний и сервисов. Внутри посланий содержатся зараженные документы.

После открытия вредоносного файла хакеры получают возможность удаленно управлять компьютером. В частности, установка зараженных элементов позволяет собирать пароли из соцсетей, мессенджеров и банковских приложений.

Исследователи уверяют, что злоумышленники постоянно модернизируют вредоносный код и тестируют его в странах Европы. Среди новых функций у DanaBot появилась возможность установить браузер Tor, благодаря которому взломщики могут создать скрытый канал связи с жертвой и установить прокси для доступа к сайтам .onion.

Ранее специалисты из Fortinet сообщили об опасных приложениях в Google Play, с помощью которых хакеры предлагали жертвам зарабатывать на криптовалюте.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Обнаружен новый опасный вирус на Android
Мошенники пообещали пользователям легкие деньги и обогатились сами
В сеть слили данные 113 миллионов любителей спорта
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0515 октября

Порвали два баяна

Россияне пьют водку и матерятся на камеру. Иностранцы готовы за это платить
18:1815 октября

Обнаружен способ «убить» PlayStation 4

06:01Сегодня

Обещавший уничтожить человечество робот позволил украинскому журналисту поцелуй

20:4715 октября

Сбежавшие с «Холостяка» лесбиянки стали парой

Интернет и СМИ00:0122 сентября

«Ты хочешь, чтобы кто-то заглянул в твою задницу?!»

Страшное шоу о детях, брошенных на растерзание зэкам, рассорило Америку
13:0715 октября

Мошенники пообещали пользователям легкие деньги и обогатились сами

19:2215 октября

Китаянка спела гимн перед миллионами зрителей и угодила в тюрьму

16:4215 октября

Певец Шура узнал о своей смерти и пережил «страшную ночь»

Интернет и СМИ00:0113 октября

«Они даже не пытались остановить секс»

Геи, лесбиянки, мужские слезы и беспорядочные связи в одном из главных шоу мира
14:0215 октября

Толоконникова возглавила рейтинг PornHub после интервью с Дудем

20:0415 октября

Блогер сыграл на жутком музыкальном инструменте и перепугал подписчиков

11:5812 октября

Канье Уэста высмеяли за самый простой пароль на iPhone

Россия
РПЦ прекращает отношения с Константинополем
Православных россиян лишили святых мест. Все из-за автокефалии Украины
В России заговорили об изменениях в Конституции
Кому важно переписать главный документ страны. И что поменяется в жизни россиян
«Нереально всем уделить внимание»
Российских раковых больных решили поделить на богатых и бедных. Что происходит?
«Не мог бы ты держать меня за волосы и прижать к стене?»
Секс, каким мы его знаем, исчезнет. Может, это и к лучшему
Гиблое место
Он увидел умирающую природу и доказал, что смерть может быть красивой
Россиян предупредили о завершении бабьего лета
В России объяснили необходимость наказывать «политических педофилов»
Все материалы
Мир
Кровавый вождь
Он мог убить Ким Ир Сена и втянуть СССР в Третью мировую
Индийский министр подал в суд в ответ на обвинения в домогательствах
Ассанжа заставили заботиться о коте
Кремль прокомментировал новости о скором приезде Ким Чен Ына в Россию
Добрый план
Раввины Европы сговорились, чтобы облегчить жизнь людям. Кажется, у них получается
«Скудоумие и коррупция»
Что погубило Захарченко и как нужно выстраивать охрану. Отвечает ветеран ЧВК
«Отравителя Скрипаля» назвали хорошим мальчиком
Все материалы
Бывший СССР
Тайные националисты
Украинцы умирали в советских тюрьмах. Они мечтали о свободе и своей державе
Порошенко обвинил Россию в авиаударах по Украине
В Узбекистане сотни людей остались на улице ради удобства президента
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
Петр Порошенко и ФиларетИгры патриархов
РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?
Азербайджан запретил въезд Журовой и Улицкой
Ярош отозвал своих добровольцев с передовой в Донбассе
Все материалы
Экономика
Задолжали
Сколько нужно денег, чтоб прожить в России без кредитов?
Обнародованы документы об устойчивости «Югры» до ввода временной администрации
Ледяная дерзость
Эта страна запугивала НАТО Советским Союзом, а теперь не платит долги
«Аэрофлот» впервые удостоен международной награды Business Traveller Awards
Названа дата резкого скачка цен на бензин
Посылка в срок
Как Alibaba развивает логистику в России
Названы главные беды автомобилистов
Все материалы
Силовые структуры
Павел Мамаев«Их просто зачморят в СИЗО»
Лучший карманник СССР — о перспективах Кокорина и Мамаева в «Бутырке»
Двое мужчин убивали пенсионеров из-за «гробовых» денег в Тульской области
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Бывшего хозяина «Черкизона» обвинили в похищении певца Авраама Руссо
После пыток сокамерника татуированными заключенными завели дело
Футболист Павел Мамаев в зале суда«Для вас это шоу, а для меня трагедия»
Мамаева и Кокорина отправили в «Бутырку». Они просят прощения и готовы платить
Казанского бизнесмена попытались убить бомбой в посылке
Все материалы
Наука и техника
Греческий салат
Геи, колоссы и грязная медуза: обзор Assassin’s Creed Odyssey
Назван способ затормозить старение мозга
Назван победитель боя Су-27 и F-15 на Украине
США признали подготовку к войне с Россией на Украине
Умер один из основателей Microsoft
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Катастрофа ракеты «Союз»
На борту были космонавты. Таких аварий не случалось 40 лет
Все материалы
Спорт
Хабиб Нурмагомедов«Все в горах жили. Почти не болели»
Здесь тренировался сам Хабиб. Тут знают, почему дагестанцы дерутся лучше всех
Мать Кокорина объяснила улыбку сына при задержании
Рэпер 50 Cent назвал менеджера Нурмагомедова дураком в дешевом костюме
Нурмагомедов отказал в интервью Дудю
Александр Емельяненко посоветовал Кокорину и Мамаеву слепить мяч из хлеба в СИЗО
Cтало известно о планах Нурмагомедова получить украинское гражданство
Российского призера Олимпиады поймали на допинге
Все материалы
Культура
«Хотелось исследовать, каково быть вуайеристом»
Хиппи, соул и кровь в отеле «Эль Рояль»: кто снял самый бойкий триллер сезона
«Роман Полански никогда не остановится»
Венсан Перес о работе с одним из самых скандальных режиссеров планеты
«Он поставил себе цель стать сверхчеловеком»
Их жизнь сломал XX век, но они не сдавались: главная книга осени
Жена Стоянова опровергла сообщение о госпитализации актера
Умер режиссер фильма «Из жизни начальника уголовного розыска»
Лидер Foo Fighters позвал на сцену десятилетнего фаната и дал ему гитару
Ариана Гранде бросила своего жениха из-за смерти Мака Миллера
Все материалы
Интернет и СМИ
Порвали два баяна
Россияне пьют водку и матерятся на камеру. Иностранцы готовы за это платить
Обнаружен новый ворующий пароли банковский вирус
Обещавший уничтожить человечество робот позволил украинскому журналисту поцелуй
Сбежавшие с «Холостяка» лесбиянки стали парой
Китаянка спела гимн перед миллионами зрителей и угодила в тюрьму
Певец Шура узнал о своей смерти и пережил «страшную ночь»
Толоконникова возглавила рейтинг PornHub после интервью с Дудем
Все материалы
Ценности
Резиновые люди
Модники, романтики, хипстеры. Кто делает шины в Италии и России
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Ел как мужик
Водка на завтрак и редька в обед. Чем питался Петр I, пока строил империю
Фанаты ополчились на полную модель из-за похудения
Джейн БиркинЛюбовь и рок-н-ролл
Самые желанные и богатые женщины эпохи свободного секса
Мелания Трамп раскрыла тайный смысл скандальной надписи на своей куртке
Бомжи из Минска обманом попытались проникнуть на Неделю моды в Москве
Все материалы
Путешествия
Париж Персидского залива
Полиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Грозный шик
Скамейки, гонки и арабский принц. Как столица Чечни отметила юбилей
Пассажирский самолет врезался в кирпичную стену и полетел дальше
В самолет с Меган Маркл ударила молния
Стюардесса вывалилась из самолета и пострадала
Самый длительный в истории авиарейс приземлился раньше времени
Все материалы
Из жизни
«Большинство здесь — приезжие или дети мигрантов»
История россиянки о жизни в Америке
В Сирии появились съедобные С-300
Долгий путь к себе
История превращения милой девочки в бородатого бармена
«Я консервировал лучшего друга»
Он четверть века резал людей на потеху толпе. Теперь разрежут его
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Новорожденный вывел мать из комы
Священник погнался за деньгами прихожан и утонул
Все материалы
Видео: тест Lada Vesta Sport
У нее всего 145 сил — оправданна ли приставка «Sport» и ценник почти в миллион рублей?
Купе с удобствами спального вагона
Двухдверные автомобили длиной пять и более метров
На новом «Гелике» по тайге
Красивейшие фотографии северной природы и Mercedes-Benz G-Class из 2600-километрового путешествия
Горячие минивэны
8 заводских вэнов, которые могут обидеть хот-хэтчи
Названы цены на «внедорожную» Lada XRay
Стало известно имя преемника Skoda Rapid
Skoda раскрыла внешность купеобразного Kodiaq
Все материалы
Дом
Места знать надо
Жилье в Москве можно снять за смешные деньги. Где искать такие квартиры?
Россиянин нашел легкий способ заработать на чужом жилье
Война полов
Женская архитектура или мужская? Очень шовинистский тест
Партнерский материал
Первый среди лучших
Башня II в самом продаваемом премиальном проекте Neva Towers возведена под крышу
Раскрыта стоимость самой дешевой съемной квартиры в Москве
Роскошную квартиру Шнура и Матильды выставили на продажу
Ставший бомжом Шура рассказал о попытке взлома квартиры
Все материалы