Мошенники пообещали пользователям легкие деньги и обогатились сами

Исследователи в области кибербезопасности из компании Fortinet обнаружили в Google Store приложения, которые зарабатывают на пользователях, имитируя процесс майнинга. Об этом сообщается в блоге организации.

В сервисе значилось, что с его помощью можно добывать криптовалюту на платформах Ripple, Tether и Cardano, но в действительности пользователь лишь видел счетчик с растущими показателями. При попытке вывести заработанные деньги юзеры получали сообщение об ошибке.

Злоумышленники зарабатывали на просмотрах рекламы, которая показывалась пользователям, открывшим приложение.

Ранее эксперты компании ESET обнаружили популярное мошенническое приложение-майнер, которое воровало заработанные деньги у пользователей. Заработанная юзерами криптовалюта Monero автоматически переводилась на счета злоумышленников.

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