Мошенники предложили помайнить и разбогатели сами

Специалисты ESET обнаружили популярное мошенническое приложение-майнер, которое воровало заработанные деньги у пользователей. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Эксперты в области информационной безопасности исследовали программу Monero Miner (XMR) для устройств под управлением Android. Разработчики из компании My Portable Software предлагали пользователям добывать криптовалюту Monero через мобильный браузер. Как выяснилось позднее, деньги действительно добывались, однако все заработанные средства уходили в карман к программистам, даже если владельцы смартфонов указывали в настройках собственный кошелек.

По словам аналитиков, программу успели установить более 50 тысяч пользователей. Сотрудники ESET рассказали о мошенничестве представителям компании Google, после чего Monero Miner (XMR) удалили из официального магазина приложений.

Чтобы не обогащать злоумышленников, специалисты советуют начинающим майнерам внимательнее изучать отзывы о приложениях, а также устанавливать мобильные антивирусы.

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