Майнеры загубили поиск инопланетян

Сотрудники некоммерческого проекта по поиску инопланетян SETI@home пожаловались на серьезный дефицит видеокарт. Об этом сообщает «Би-би-си».

Команда разработчиков из Калифорнийского университета в Беркли столкнулась с проблемой, когда попыталась закупить новейшее и самое мощное оборудование для двух обсерваторий. По словам ведущего ученого проекта по поиску внеземных цивилизаций Дэна Вертимера, сотрудники проекта не смогли найти необходимые для работы видеокарты. «Мы хотели бы использовать последнюю версию графических процессоров, но не можем добыть их. Это ограничивает наш поиск инопланетян», — заявил Вертимер. Он также добавил, что проблема заключается не в бюджете, а именно в отсутствии видеокарт в магазинах.

Журналисты Motherboard связывают недостаток новейших графических процессоров с активностью майнеров, которые используют данные видеокарты для добычи криптовалюты. Руководство NVIDIA недавно пообещало инвесторам решить производственную проблему. Кроме того, разработчики предложили поставщикам ограничить покупку видеокарт отдельным потребителям, чтобы остановить майнеров от приобретения всех новейших графических процессоров разом.

SETI@home — эксперимент американских ученых, в котором персональные компьютеры добровольцев увеличивают вычислительную мощность для обработки и анализа радиосигналов из космоса. У проекта установлены собственные суперкомпьютеры на нескольких телескопах.

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