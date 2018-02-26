Хакеры научились воровать деньги через документы Word

Специалисты по кибербезопасности обнаружили, что злоумышленники приспособили зараженные файлы Word для добычи криптовалюты. Об этом сообщается в блоге компании VOTIRO Secured.

Инфицирование документов происходит с помощью встраивания специализированного JavaScript-кода, содержащего майнер. После рассылки кажущихся безобидными Word-файлов адресаты подключаются к системе добычи криптовалюты Monero в пользу мошенников. Процесс запускается при открытии онлайн-видео в браузере Internet Explorer.

Киберпреступникам надо лишь разместить видео на домене, содержащее скрипт, встроить его в документ Word и составить список жертв для передачи файлов. Они используют ошибку в разработке Microsoft, которая позволяет встраивать ролики в текстовые файлы и при этом не имеет ограничений по списку разрешенного доступа.

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Пока имеющаяся схема не позволяет преступникам быстро обогащаться, так как при закрытии файла на компьютере пользователя майнинг прекращается. Эксперты полагают, что вскоре в такой схеме появятся крадущий пароли фишинговый контент и блокирующее технику программное обеспечение.

Специалисты посоветовали пользователям относиться с подозрением к документам, пересылаемым с незнакомых электронных адресов. В последнее время участились случаи захвата компьютеров рядовых юзеров в целях майнинга: хакеры встраивают подобные механизмы в видео на YouTube, в торрент-сервисы и в контент сайтов для взрослых.

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