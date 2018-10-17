Россияне и монголы отметят победу над японцами

Россия и Монголия проведут в 2019 году совместные военные учения, приуроченные к празднованию 80-летия победы в битве при Халхин-Голе. Об этом в среду, 17 октября, сообщил глава монгольского МИД Дамдин Цогтбаатар, передает РИА Новости.

По словам министра, «это очень важная дата для независимости и суверенитета Монголии». «Это была очень успешная военная кампания, которую вели обе страны… Таким образом, для нас это хорошая дата, чтобы провести совместные военные учения», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Материалы по теме «С этих высот могли обстреливать Владивосток» Кто на самом деле победил в столкновении Советского Союза с Японией

Он также подчеркнул, что Россию и Монголию связывает долгая история военного сотрудничества и стратегического партнерства, и проведение подобных учений является «очень естественным». Ожидается, что они пройдут в аймаке (административная единица в Монголии — прим. «Ленты.ру») Дорнод на востоке Монголии.

Бои на Халхин-Голе — необъявленный локальный вооруженный конфликт между СССР и Японией, произошедший в 1939 году у реки Халхин-Гол на территории Монголии недалеко от границы с Маньчжурией. Он продолжался с весны по осень, заключительное сражение состоялось в последних числах августа. В результате 6-я отдельная армия Японии была полностью разгромлена, и 15 сентября 1939 года между Москвой и Токио было заключено перемирие.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!