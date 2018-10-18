Выявлены первые последствия начинающейся глобальной катастрофы

Специалисты НАСА показали, что большая часть многолетнего арктического ледяного покрова исчезла и была заменена тонким льдом, которые тает и пропадает в теплые месяцы. Об этом сообщает издание Science Alert.

Многолетний лед сохраняется более двух лет, он толще сезонного льда и глубже погружается в океан. Он также содержит меньше соли и из-за этого менее склонен к таянию. Сезонный морской лед в толщину достигает около двух метров и практически исчезает летом.

Согласно расчетам, с 1958 года толщина ледяного покрова уменьшилась втрое, а площадь многолетнего льда сократилась на два миллиона квадратных километра. По словам ученых, в будущем скорость его истончения значительно уменьшится, однако это произойдет за счет полного исчезновения толстого льда, а не из-за прекращения климатических изменений. Напротив, Арктика станет более уязвимой к росту средней температуры воды и воздуха, что окажет губительный эффект на природные экосистемы.

Ранее, 21 сентября, сообщалось, что международная группа ученых обнаружила признаки нестабильности ледникового комплекса Вавилова, расположенного на Северной Земле. Подвижность ледяной шапки резко возросла и в 2015 году достигла 25 метров в день, хотя в середине прошлого века она не превышала нескольких сантиметров в день.

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