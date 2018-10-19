Трамп похвалил конгрессмена за нападение на журналиста

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Президент США Дональд Трамп, выступая в штате Монтана, похвалил конгрессмена Грега Джайанфорта (Greg Gianforte) за его навыки борьбы: в мае 2017 года тот бросил об пол журналиста. Об этом сообщает телеканал CNN.

На выступлении президента присутствовали около восьми тысяч его сторонников. После того как Джайанфорт закончил свою речь, Трамп сказал: «Грег очень умен. И, кстати, никогда не пытайтесь с ним бороться. Ну вы поняли. Никогда!» «Тот, кто может провести такой бросок, — парень что надо», — добавил президент под смех толпы и руками изобразил борцовский прием. «Мне не стоило этого говорить... но стыдиться тут нечего», — заключил глава государства.

В мае прошлого года республиканец Джайанфорт бросил об пол репортера The Guardian Бена Джейкобса, из-за чего у того разбились очки. Это произошло во время встречи с журналистами накануне выборов. Несмотря на инцидент, на следующий день Джайанфорт был избран представителем своего штата.

Первоначально политик отрицал свою вину и даже обвинял Джейкобса в том, что он сам вступил с ним в физический контакт. Но, как пишет Guardian, в июне того же года он признал, что напал на журналиста, и отправил ему письмо с извинениями. Конфликт таким образом был исчерпан и не перешел в судебное разбирательство.

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