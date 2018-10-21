Главного инженера завода «Авангард» отправили под домашний арест после взрыва

Главного инженера пиротехнического завода «Авангард», где произошел взрыв, отправили под домашний арест. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления Следственного комитета по Ленинградской области.

«Следователи предъявили обвинение главному инженеру завода, который, по мнению следствия, допустил к производству в цех для пиротехнических изделий третьего класса несколько человек, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для данных работ, в результате чего указанными лицами была нарушена технология и меры безопасности на взрывоопасном объекте», — говорится в сообщении.

Взрыв на заводе произошел 19 октября, погибли четыре человека, еще несколько получили травмы различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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