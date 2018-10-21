Посетители ночного клуба в США допрыгались и провалились под пол

Около 30 человек провалились под пол и получили травмы во время вечеринки в ночном клубе в Южной Каролине, США. Об этом в воскресенье, 21 октября, сообщает Daily Mail. Видео опубликовано на YouTube.

На кадрах видно, как посетители энергично танцуют под музыку и прыгают, а через несколько секунд перекрытие под ними ломается. Клуб располагался на первом этаже, под полом было подвальное помещение.

Пострадавших доставили в больницы.

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