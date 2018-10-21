Россия
 
Последние новости
Белый дом задумал разорвать договор о наступательном вооружении
Секс-кукла произвела фурор на сайте знакомств
Число пострадавших в колледже в Керчи выросло
Тренер-мем призвал лишить Кокорина и Мамаева заработанных за жизнь миллионов
Интернет оказался мужским местом
Опубликовано полное видео бойни в керченском колледже
Москва предупредила о военном ответе на разрыв ракетного договора
Британия поддержала выход США из ракетного договора
Футболист забил со своей половины поля ударом со штрафного
Новости партнеров

Горящий металлургический завод во Владикавказе сняли на видео

Перейти в «Мою Ленту»

Телеканал НТВ в своем Telegram-канале опубликовал съемку тушения горящего металлургического завода «Электроцинк» во Владикавказе.

Как сообщает «Интерфакс», всего в ликвидации пожара задействованы 146 человек и 42 единицы техники, в том числе пожарный поезд из соседней Кабардино-Балкарии. Главный металлург предприятия Владимир Подунов уточнил, что угрозы взрыва при пожаре в электролитном цехе не может быть. «Там нет взрывоопасных емкостей, взрывоопасных и пожароопасных смесей», — сказал он.

По данным регионального управления МЧС, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе в районе завода не превышена. В правительстве Северной Осетии уточнили ТАСС, что эвакуация населения не планируется, утечки опасных веществ не зафиксировано.

Следственный комитет России (СКР) начал проверку по факту пожара, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Пожар на одном из ведущих российских предприятий цветной металлургии «Электроцинк» произошел в ночь на воскресенье, 21 октября. К утру площадь возгорания достигла 4,5 тысячи квадратных метров, частично обрушилась крыша на площади 612 квадратных метров и стена цеха. Погиб один пожарный, жертв среди персонала предприятия нет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пожарных эвакуировали с горящего завода «Электроцинк» из-за угрозы взрыва
Главный инженер завода пустил в цех посторонних перед взрывом
Опубликовано видео из взорвавшегося завода пиротехники под Петербургом
Другие материалы рубрики
Россия00:0319 октября

«Шла политическая бодяга»

В 90-х он написал главный документ страны. Теперь нашлись желающие его изменить
12:59Сегодня

Число пострадавших в колледже в Керчи выросло

11:54Сегодня

Опубликовано полное видео бойни в керченском колледже

06:25Сегодня

На крупнейшем заводе Северной Осетии произошел пожар

Россия00:0110 октября
Эту девочку еще можно спасти

Дожить до дня рождения

Годовалую Сашу спасет срочная операция на трахее
09:31Сегодня

Пожарных эвакуировали с горящего завода «Электроцинк» из-за угрозы взрыва

03:51Сегодня

В Подмосковье грузовик снес надземный пешеходный переход 

18:2520 октября

РПЦ признала Вселенского патриарха раскольником

Россия00:0130 сентября
Вася Ложкин «Родина слышит»

«У них у всех на заставках мобильных "Родина слышит"»

Вася Ложкин об экстремизме, силовиках и дураках
01:20Сегодня

Из загоревшегося стриптиз-клуба в Томске эвакуировали более 100 человек

22:5520 октября

Пилоты упавшего в Азовском море Л-39 объявлены погибшими

19:4120 октября

Опубликовано видео из взорвавшегося завода пиротехники под Петербургом

Россия
«Шла политическая бодяга»
В 90-х он написал главный документ страны. Теперь нашлись желающие его изменить
РПЦ прекращает отношения с Константинополем
Православных россиян лишили святых мест. Все из-за автокефалии Украины
Окунулись в свет
Они сбежали от всех и поселились в сибирской деревне. Теперь им хорошо
Горящий металлургический завод во Владикавказе сняли на видео
Опубликовано полное видео бойни в керченском колледже
На крупнейшем заводе Северной Осетии произошел пожар
В Подмосковье грузовик снес надземный пешеходный переход
Все материалы
Мир
Пан партизан
Зачем Польша учит своих граждан воевать с Россией
Москва предупредила о военном ответе на разрыв ракетного договора
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и президент Египта Гамаль Абдель Насер в Луксоре, май 1964 года«На всех Насер»
Диктаторы Египта любили Гитлера и предавали Москву
Британия поддержала выход США из ракетного договора
Белый дом задумал разорвать договор о наступательном вооружении
Трамп решил разорвать ракетный договор с Россией
В США обнаружили новую лазейку для российских троллей
Все материалы
Бывший СССР
«Мы должны победить мафиозные группировки»
Год назад в Грузии убили школьников. Следствие обернулось политическим скандалом
Тайные националисты
Украинцы умирали в советских тюрьмах. Они мечтали о свободе и своей державе
Украина лишилась 40 процентов боеприпасов
На Украине анонсировали возвращение в строй самой мощной единицы флота
Украинские раскольники приписали себе Киево-Печерскую лавру
Кандидат в президенты агитировал раздачей наркотиков
Большой раскол
Украину ждет битва православных церквей. Может пролиться кровь
Все материалы
Экономика
Игра в танчики
Америка, Россия и Китай тратят на армию миллиарды. Кто делает это правильней?
Врио губернатора Приморья встретился с Игорем Сечиным
Взяли кэшем
Они обворовали россиян на миллиарды: крупнейшая пирамида последних 20 лет
Money back
Церемония премии Musicbox-2018 закончилась скандалом
Украина получит от МВФ почти 4 миллиарда долларов
Медведев сравнил стоимость американского и российского газа
Центробанк высказался об угрозе изоляции России
Все материалы
Силовые структуры
Генрих СечкинБольшая рыба
Он был вором и получил награду от Брежнева. Его песню «Постой, паровоз» знали все
«Данные из соцсетей могут обеспечить алиби»
Они вычисляют преступников и спасают невиновных. Ум — их главное оружие
«Был тихим, спокойным, ходил сам по себе»
Студент устроил бойню в крымском колледже. Он убивал всех, кого видел
Стало известно происхождение денег на покупку оружия керченским стрелком
Главный инженер завода пустил в цех посторонних перед взрывом
Борец с экстремизмом из МВД насмерть сбил пенсионера
В убийстве женщины-следователя из Подмосковья заподозрили беглеца в Черногорию
Все материалы
Наука и техника
Нечистая сила
Мужики пошли стрелять в лес, но что-то пошло не так — Call of Duty: Black Ops 4
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Раскрыта цена танков в годы Великой Отечественной войны
Раскрыта главная ошибка сборщиков упавшего «Союза»
Названы основные версии падения украинского Су-27
Американский авианосец впервые за последние почти 30 лет вошел в воды Арктики
Все материалы
Спорт
Падшие короли
Команда Ковальчука на дне НХЛ. Сможет ли он ее спасти?
Тренер-мем призвал лишить Кокорина и Мамаева заработанных за жизнь миллионов
Кокорина и Мамаева окрестили узниками совести
Футболист забил со своей половины поля ударом со штрафного
Мэйуэзер наплевал на бой с Пакьяо
Месси получил травму за неделю до «Эль-Класико»
Черышев получил травму
Все материалы
Культура
«Рисковать ли жизнью своего ребенка ради спасения других?»
Вопреки жене, он сделал нелегкий выбор. Но потом ни разу не пожалел о нем
Русское краткое
Транс, скины и экстази
Всех святых выноси
Кино недели: новый «Хэллоуин», закат Европы и «Русское краткое»
Шнуров предложил мылить веревки после слов Путина о ядерной войне
У лидера группы «Дюна» и его супруги нашли рак
Лили Аллен обнаженной представила поклонникам альбом «Без стыда»
Актер из «Игры престолов» намекнул на судьбу своего персонажа
Все материалы
Интернет и СМИ
Дерзкий совок
Этот журнал прославлял советские ценности и эротику. А затем бесславно исчез
Интернет оказался мужским местом
Журналиста пытали и обезглавили прямо в консульстве
В деле замешан саудовский принц. США делают вид, что ничего не случилось
Звезда украинского телешоу погибла в аварии
Учительница придумала оригинальные оценки и прославилась
Мемы про еду признали опасными
Распорядок дня слишком идеальной женщины насмешил читателей
Все материалы
Ценности
Царская дичь
Как Екатерина II развлекалась с фаворитами, пока тысячи россиян умирали в Крыму
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Ел как мужик
Водка на завтрак и редька в обед. Чем питался Петр I, пока строил империю
Бренд Balenciaga заподозрили в плагиате дизайна с копеечного ароматизатора
Беременная Меган Маркл перестала подчиняться желаниям королевы
Ким Кардашьян снялась с голым мужчиной и опозорила мужа
Популярные в 90-х джинсы вновь стали трендом
Все материалы
Путешествия
Замуж за устрицу
Россиянка поехала на юг Китая и очутилась в раю
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Душа просит
Россиян лишили святых мест. Куда теперь ездить молиться?
Собиравшая сына в аэропорт мать подложила ему в сумку ружье
Вылетавший в Москву самолет остановили куропатки
Мощная турбулентность заставила пассажиров истекать кровью в поломанном самолете
Бортпроводник Emirates стащил деньги у пассажиров бизнес-класса
Все материалы
Из жизни
Пей до капли
Птицы-кровососы и уличные медведи на лучших снимках дикой природы
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
«Большинство здесь — приезжие или дети мигрантов»
История россиянки о жизни в Америке
Кит Бенни оставил жителей английского города без праздника
Большая белая акула напала на серфера и вцепилась ему в руку
Пассажир в метро довел до слез продавщицу цветов и попал на видео
Королева красоты из России снимала туфли посреди дороги и погибла
Все материалы
Mercedes A-Class: теперь седан
Какие еще сюрпризы приберегла младшая модель Штутгарта в любимом российском формате?
Видео: самая дорогая Тойота
6 млн рублей за новую роскошную версию Land Cruiser Executive Lounge — почему она столько стоит?
Автомобильные матрешки
Дома на колесах с гаражом для легковушек
Гигантский BMW
12 главных фактов о самом большом кроссовере BMW
Ford показал первое изображение гибридного «Мустанга»
У Tesla Model 3 появилась «дешевая» версия
Ford увеличил тираж суперкара GT из-за высокого спроса
Все материалы
Дом
Сладкие стены
Эти здания хочется съесть. Но не каждому они по зубам
Партнерский материал
Спокойствие, только спокойствие
Как правильно выбрать дом, чтобы защититься от стресса и жить в комфорте: советуют психологи
Грядушка или очкуры
Выживешь ли ты за МКАД? Пройди тест и узнай
Квартиры в Новой Москве резко подорожали
Полицейский помог «черным риелторам» и отправился в тюрьму
Мировые инвестиции в недвижимость достигли рекордного значения
Брюс Уиллис продал дачу и потерял десять миллионов долларов
Все материалы