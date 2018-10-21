Горящий металлургический завод во Владикавказе сняли на видео

Телеканал НТВ в своем Telegram-канале опубликовал съемку тушения горящего металлургического завода «Электроцинк» во Владикавказе.

Как сообщает «Интерфакс», всего в ликвидации пожара задействованы 146 человек и 42 единицы техники, в том числе пожарный поезд из соседней Кабардино-Балкарии. Главный металлург предприятия Владимир Подунов уточнил, что угрозы взрыва при пожаре в электролитном цехе не может быть. «Там нет взрывоопасных емкостей, взрывоопасных и пожароопасных смесей», — сказал он.

По данным регионального управления МЧС, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе в районе завода не превышена. В правительстве Северной Осетии уточнили ТАСС, что эвакуация населения не планируется, утечки опасных веществ не зафиксировано.

Следственный комитет России (СКР) начал проверку по факту пожара, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Пожар на одном из ведущих российских предприятий цветной металлургии «Электроцинк» произошел в ночь на воскресенье, 21 октября. К утру площадь возгорания достигла 4,5 тысячи квадратных метров, частично обрушилась крыша на площади 612 квадратных метров и стена цеха. Погиб один пожарный, жертв среди персонала предприятия нет.

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