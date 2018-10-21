Пожарных эвакуировали с горящего завода «Электроцинк» из-за угрозы взрыва

Пожарных эвакуировали из горящего завода «Электроцинк» во Владикавказе из-за угрозы взрыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«В связи с этим личный состав был выведен из здания, тушение пожара осуществляется с улицы», — сказал он. Тушение осуществляется с улицы.

По последним данным на 9:20 мск, площадь пожара за последние полтора часа выросла с тысячи до 4,5 тысячи квадратных метров.

В региональном МЧС также подтвердили «Интерфаксу», что на «Электроцинке» может произойти взрыв. «Так как идет выделение водорода, сохраняется угроза взрыва. Ранее деформировалась стена в цехе», — сказал собеседник агентства.

Ведомство установило, что возгорание началось в электролитном цехе. Сейчас там открытый огонь, произошло обрушение кровли на площади 612 квадратных метров и стены. Для тушения пожара из соседнего региона — Кабардно-Балкарии — направили пожарный поезд. На месте происшествия в данный момент работают 60 человек и 20 единиц техники. Один пожарный погиб.

Сообщение о пожаре на заводе «Электроцинк» поступило в 03.16 по местному времени (совпадает с московским). Тогда огонь распространился на территории в 650 квадратных метров.

«Электроцинк» является одним из ведущих предприятий цветной металлургии России, его основная сфера производства — цинк, свинец, сплавы цветных металлов, а также серная кислота. Входит в состав «Уральской горно-металлургической компании», на нем работают около 1800 сотрудников.

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