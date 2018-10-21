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Обезьяны насмерть закидали мужчину кирпичами в Индии

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Группа обезьян закидала кирпичами 72-летнего мужчину в Индии. Они стали бросать в него строительные материалы, когда тот пришел в лес за валежником. Пожилой человек скончался в больнице от травм головы и груди, сообщает в воскресенье, 21 октября, Sky News.

Как рассказали в полиции, животные собрали кирпичи в разрушенном здании и затащили на деревья. Они скинули на мужчину более 20 штук. Семья погибшего подала официальное заявление в правоохранительные органы. «Эти обезьяны-мошенники — настоящие преступники и должны расплачиваться», — пояснил его брат.

Стражи порядка отметили, что не могут завести дело против животных.

Жители деревни, близ которой это произошло, не раз жаловались на враждебно настроенных обезьян, но звери находятся под защитой властей как особо охраняемые виды.

В Индии обезьяны часто нападают на жителей. Как правило, виновниками оказываются макаки-резус. Какой вид атаковал 72-летнего мужчину, неясно.

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