Свободолюбивая обезьяна спрыгнула с 50-метровой вышки и выжила

Прыжок обезьяны с 50-метровой электровышки попал на видео. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

Видео было снято в деревне Хадия в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш. Местные жители пытались приманить гульмана бананами и орехами. Вызванные ими зоозащитники даже полезли за ним на вышку, которую ради этого обесточили на три часа.

Однако животное отказалось принять помощь людей, прыгнуло с головокружительной высоты и убежало. Жители деревни устроили овацию обезьяне.

Гульманы — обезьяны из семейства мартышковых. Почитаются в Индии как священное животное, олицетворение бога Ханумана. В некоторых городах есть целые колонии этих обезьян, насчитывающие иногда более двух тысяч особей.

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