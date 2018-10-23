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Найден способ удвоить продолжительность жизни

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Ученые Национального университета Сингапура сумели почти вдвое увеличить продолжительность жизни круглых червей Caenorhabditis elegans с помощью различных антивозрастных препаратов. Об этом сообщает издание Science Alert.

Специалисты испытали смеси различных препаратов, которые, как было показано в предыдущих исследованиях, могли замедлить процесс старения. Одним из этих соединений является рапамицин, подавляющий активность mTOR — мишени рапамицина у млекопитающих, которая является компонентом сигнальных комплексов, регулирующих рост клеток. По мнению ученых, эффективность рапамицина можно повысить с помощью дополнительных соединений.

Ученые испытали на короткоживущих нематодах парные и тройные комбинации различных препаратов, в том числе рапамицина, рифампицина, псоры-4, метформина и аллантоина. Оказалось, что два сочетания из двух соединений — рапамицин-рифампицин и рифампицин-псора-4 — значительно замедляют процесс старения и увеличивают продолжительность жизни по сравнению с применением одного любого препарата. Подобный эффект оказали два сочетания из трех соединений: рифампицин-аллантоин и псора-4 и рифампицин-рапамицин-аллантоин.

Исследователи также продемонстрировали, что комбинации препаратов оказывают синергетическое воздействие на сигнальные пути клетки, то есть возникает эффект, отсутствующий при применении этих соединений по отдельности. Увеличение продолжительности жизни осуществляется через влияние на инсулиноподобный фактор роста 1, который играет важную роль в старении организма, и факторы семейства SREBP, участвующие в липидном метаболизме.

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