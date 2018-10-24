Мединский не глядя определил «глупость» фильма о блокадном Ленинграде

Министр культуры России Владимир Мединский отказался читать сценарий комедийного фильма «Праздник» режиссера Алексея Красовского. Слова чиновника передает РИА Новости.

«Насколько я знаю, фильм снят за частные деньги группой физических лиц. Я видел полутораминутный трейлер в интернете. Сценарий мне прислали, почитать, честно говоря, не досуг — глупостей не чтец, особенно подобных», — заявил Мединский.

Министр добавил, что решение о выдаче прокатного удостоверения ведомство примет только после того, как картина будет готова. «Репутация наша вам в этом отношении известна — всякую гадость мы не пропустим. Но надо посмотреть, увидеть, что это такое. Прежде чем судить, надо увидеть», — уточнил он.

Вокруг «Праздника» уже разгорелся скандал, хотя лента еще не готова. В частности, на идею фильма отреагировал телеведущий Дмитрий Киселев: он предложил сузить диапазон свободы слова в России. Киселев призвал общество ввести некие нравственные запреты, которые бы удержали людей от определенных поступков или высказываний.

В киноленте рассказывается выдуманная история, которая якобы произошла в блокадном Ленинграде. Со слов кинематографиста, сюжет комедийной картины стал поводом для многочисленных угроз в его адрес.

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