В Лондоне раскрыли нелегальную исламскую школу

Власти Лондона закрыли учебный центр для детей из мусульманских семей. Учеников, не посещающих обычные школы, обучали в центре арабскому языку и рассказывали им, что во время Всемирного потопа спаслись только мусульмане. Об этом сообщает издание The Telegraph.

По документам образовательное учреждение под названием «Аль-Истикама» представляло собой учебный центр, где детям на домашнем обучении предлагались дополнительные занятия. Фактически же в здании работала начальная школа с полноценной пятидневной нагрузкой. Такие учебные заведения по британским законам не могут вести деятельность без регистрации.

Школу посещали около 60 учеников в возрасте от 5 до 11 лет. Образование, которое давалось детям вместо государственного, фокусировалось на исламе: изучении арабского языка, написании сочинений и чтении стихотворений на религиозную тему.

Как сообщает издание, к инспекторам попало домашнее задание, посвященное Всемирному потопу: оказалось, учащимся объясняли, что Ной был пророком Аллаха и спас на ковчеге только мусульман и животных, а все остальные погибли, «потому что не были верующими».

Суд ограничил перемещения директора и завуча нелегальной школы и приговорил их к штрафу, суммарно превышающему тысячу фунтов стерлингов. Работу учебного центра прекратили. Главный инспектор Ее Величества по вопросам образования Аманда Спилман одобрила решение суда и заявила, что это должно стать уроком для других незарегистрированных школ, некоторые из них «лишают детей шанса на хорошее образование, при этом наносят им вред и в некоторых случаях подвергают радикализации».

Она подчеркнула, что власти продолжат искать и закрывать нелегальные школы, и добавила, что «дети должны получить достойное образование, которое подготовит их к жизни в современной Британии».

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