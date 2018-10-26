Пьяная британка накричала на кресло, поколотила стюардесс и развернула самолет

Пассажирка, летевшая самолетом авиакомпании United Airlines, перебрала с алкоголем, начала кричать на встроенный в кресло монитор, а затем подралась со стюардессами. Об этом сообщает Fox News.
43-летняя жительница Лондона Мишель Ванбускирк следовала из родного города в Вашингтон и начала вести себя неадекватно через час после вылета. Как только женщина начала кричать на монитор в спинке переднего кресла, стюардессы сопроводили ее в хвостовую часть самолета. Однако вместо того, чтобы угомониться, она побила членов экипажа.
Из-за случившегося пилот принял решение развернуть авиалайнер и экстренно посадить его в аэропорту Хитроу. Нарушительницу вывели из самолета и арестовали, а всем остальным пассажирам пришлось ждать следующего дня, чтобы вылететь в Америку.
Ванбускирк обвиняют в нарушении общественного порядка и нападении на экипаж авиалайнера. Прокурор Лорен Смит также заявила, что возврат в аэропорт вылета Хитроу обошелся авиакомпании в пять тысяч долларов.
В октябре американская киноактриса Тара Рид, известная по роли в молодежной комедии «Американский пирог», устроила дебош на борту самолета и была снята с рейса. Инцидент произошел в авиалайнере компании Delta, вылетавшем из аэропорта Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Сразу после посадки пьяная Рид начала громко возмущаться из-за своего места, а затем жаловаться, что ей не дали подушку.