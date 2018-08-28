Самый большой авиалайнер развернули на полпути из-за свиста

Пилот австралийской авиакомпании Qantas принял решение развернуть самолет на полпути после жалоб пассажиров на свист, исходящий со стороны двери. Об этом сообщает News.com.au.

Инцидент произошел с крупнейшим в мире лайнером A380, следовавшим из Сиднея (Австралия) в Даллас (США). Спустя три часа полета пассажиры пожаловались на странные звуки. «Из двери доносился пронзительный свист, поэтому в интересах путешественников командир воздушного судна принял решение вернуться в Сидней», — объяснил представитель авиакомпании.

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«Давление в самолете оставалось стабильным на протяжении всего полета, и авиалайнер успешно совершил посадку. Сейчас его осматривают инженеры», — добавил он.

Ранее в августе самолет американской авиакомпании Delta, следовавший из Нью-Йорка в Ниццу, из-за засорившихся туалетов развернулся на половине пути вместо того, чтобы долететь до пункта назначения. На момент поломки унитазов Boeing 767-400 находился в полете три часа и уже подлетал к Франции, однако пилот принял решение развернуть лайнер и лететь еще столько же в обратную сторону, чтобы устранить неполадки.

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