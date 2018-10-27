Тысячи индеек погибли после отключения электричества на ростовской птицефабрике

Агрохолдинг «Евродон» заявил о гибели птиц (индеек) на всех своих предприятиях в Ростове-на-Дону. В пресс-службе компании пояснили, что это случилось из-за отключения площадок от электричества, передает «Коммерсантъ».

О каком количестве животных идет речь, не уточняется. По данным издания, у «Евродона» более 26 площадок и свыше 300 птичников. Прошлой осенью поголовье составляло 3,5 миллиона голов.

Энергетики сообщения о гибели всех птиц на предприятии опровергли, пишет RostovGazeta.ru. Начальник службы информации и общественных связей «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» Никита Ананичев подчеркнул, что объекты родительского стада и инкубаторы не обесточивались. Представители мониторинговой группы Внешэкономбанка добавили, что сейчас у компании есть 377 тысяч яиц, а родительское стадо составляет 72 тысячи голов.

По их словам, падеж коммерческого стада — результат действий менеджмента «Евродона». Они обвинили руководство в нарушении технологической кормовой цепочки, что привело к гибели сотен тысяч птиц.

Электричество компании отключили из-за большого долга. В агрохолдинге пояснили, что долг возник после введенного летом карантина, из-за которого были приостановлены продажи. Предприятие оказалось в тяжелом финансовом положении.

«Евродон» — один из крупнейших в России производителей мяса индейки.

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